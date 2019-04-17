Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Мамаева и КокоринаВечерняя Москва 04:40
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста до 25 сентября 2019 года футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого. Сторона защиты настаивала на более мягкой мере пресечения.
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Политика
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Политика
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Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
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Общество
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Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
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Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи
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Обновлено в 07:06
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля
Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля. Программа по отзыву представлена официальным представителем Mercedes на российском рынке.
Обновлено в 07:50
Транспорт
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Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
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Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании
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Обновлено в 08:43
Политика
Первый российский экспедиционный корабль построят в 2024 году
Первый российский экспедиционный корабль будет перепроектирован и построен в 2024 году, заявил журналистам в среду президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
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Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
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Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
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Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
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Политика
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Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
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Обновлено вчера в 02:33
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Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit
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Спорт
Итоги сезона для российских фигуристов подведут в конце мая
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Обновлено в 09:30
Наука
Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками
Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Политика
КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%
Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
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Столица Ливии попала под ракетный обстрел
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Хоккей
Заварухин назначен главным тренером ХК «Сибирь»
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