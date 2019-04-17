Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Мамаева и КокоринаВечерняя Москва 04:40

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста до 25 сентября 2019 года футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого. Сторона защиты настаивала на более мягкой мере пресечения.
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Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября

ТАСС04:14

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

РИА Новости04:12

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Суд отклонил апелляцию защиты

Sports.ru04:20

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

Матч ТВ04:16

Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на продление ареста

Чемпионат04:15

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

Sportbox.RU04:16

Мосгорсуд отклонил апелляцию. Кокорин и Мамаев оставлены под стражей до 25 сентября

Спорт-Экспресс04:12
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Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
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Пентагон готовит план по сдерживанию российского влияния в Венесуэле

Вашингтон разрабатывает военные средства «по сдерживанию российского влияния» в Венесуэле.
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Общество

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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
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Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено в 04:33
Общество

Синоптики советуют россиянам на майские ехать на Мальдивы

В период майских праздников лучшим местом для пляжного отдыха станут Мальдивы, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
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Общество

Собянин рассказал о внедрении нового стандарта комфорта в поликлиниках

В ближайшие три-пять лет в столичных поликлиниках будет внедрен качественно новый стандарт обслуживания пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе круглого стола с руководителями столичных поликлиник в среду.
Обновлено в 08:02
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Обновлено в 08:59
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после годового перерыва

Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
Обновлено в 04:30
Общество

Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии

Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля

Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля. Программа по отзыву представлена официальным представителем Mercedes на российском рынке.
Обновлено в 07:50
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Общество

Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании

Бывший Президент Перу Алан Гарсия экстренно доставлен в больницу после того, как полицейские прибыли к нему домой для задержания.
Обновлено в 09:43
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Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Политика

Первый российский экспедиционный корабль построят в 2024 году

Первый российский экспедиционный корабль будет перепроектирован и построен в 2024 году, заявил журналистам в среду президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:34
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика

Сербия начала строительство «Турецкого потока»

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что разрешение на начало строительства сербской ветки «Турецкого потока» пока нет, но оно будет выдано до конца апреля.
Обновлено в 06:50
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Политика

Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit

Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Спорт

Итоги сезона для российских фигуристов подведут в конце мая

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил дату подведения итогов сезона.
Обновлено в 09:30
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Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Обновлено в 04:58
Наука

Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками

Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Политика

КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%

Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
Обновлено вчера в 10:10
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Столица Ливии попала под ракетный обстрел

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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