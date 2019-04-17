Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Мамаева и КокоринаВечерняя Москва 04:40
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста до 25 сентября 2019 года футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого. Сторона защиты настаивала на более мягкой мере пресечения.
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Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Происшествия
Дмитрий Быков впал в кому в Уфе
Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы и в данный момент находится в коме, передает сайт kp.ru, ссылаясь на анонимного источника издания.
Обновлено в 06:31
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения
"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
Обновлено в 06:26
Футбол
Мбаппе не сыграет с «Нантом» из-за критики команды
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Нантом».
Обновлено в 05:01
Общество
В Сибири омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за травли ребенка с ВИЧ
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко попросила прокуратуру разобраться с нарушением прав ребенка с ВИЧ в городе Искитиме – мальчика не берут в школу, а семью выживают из города.
Обновлено в 08:29
Общество
73 клиента Почты России разбогатели на лотереях
Согласно официальной статистике государственных лотерей, за первые три месяца 2019 года россияне купили более 6,6 млн лотерейных билетов в отделениях Почты России.
Обновлено в 06:15
Хоккей
Кучеров «угрожал расправой» Панарину после проигранного матча
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Британия перебросила к России ударные вертолеты и солдат
Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache и больше сотни военнослужащих.
Обновлено 15 апреля в 21:58
Происшествия
Стрела башенного крана рухнула у жилого дома в Казани
Стрела башенного крана обрушилась в Казани.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Подлодку пятого поколения начали разрабатывать в Петербурге
Санкт-Петербургское морское бюро «Малахит» начало работу над новейшей подлодкой пятого поколения под шифром «Лайка», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:21
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Обновлено в 08:59
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко сам зарабатывает на няню
Яна Рудковская в ответ на нападки Алены Водонаевой рассказала, что ее 6-летний сын Саша сам зарабатывает на няню.
Обновлено в 02:24
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Хоккей
Заварухин назначен главным тренером ХК «Сибирь»
Обновлено в 06:54
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%
Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля
Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля. Программа по отзыву представлена официальным представителем Mercedes на российском рынке.
Обновлено в 07:50
Политика
Бывшего президента Судана отправили в тюрьму
Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Футбол
Чемпионат Румынии продал права на трансляции матчей дороже, чем РПЛ
Напомним, в июле 2018 года канал «Матч ТВ» подписал четырехлетнее соглашение о трансляции матчей чемпионата России за 1,7 млрд рублей в год, что составляет около 23,5 млн евро.
Обновлено в 07:08
Энергетика
Медведев заявил об отсутствии факторов для роста цен на бензин
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, в ходе 11-ого выступления перед Государственной думой с отчетом о работе кабинета министров за 2018 год заявил, что использование обратного акциза на нефть и корректировка демпфера «позволит нефтяным компаниям чувствовать себя более уверенно».
Обновлено в 08:28
Хоккей
Евгений Малкин заявил о готовности ехать на ЧМ по хоккею
Хоккеист заявил, что готов помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 09:28
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16