Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Мамаева и КокоринаВечерняя Москва 04:40

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста до 25 сентября 2019 года футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого. Сторона защиты настаивала на более мягкой мере пресечения.
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Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

Sportbox.RU04:16

Чочиев — о деле Кокорина: судный день настанет для всех, цирк продолжается

Чемпионат06:50

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября

ТАСС04:14

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

РИА Новости04:12

Алан Чочиев — о деле Кокорина: «Судный день настанет для всех. Цирк продолжается»

Матч ТВ08:06

Чочиев о суде над Кокориным: «Цирк продолжается. Судный день настанет для всех»

Sports.ru06:57

«Судный день настанет для всех. Цирк продолжается». Реакция друга Кокорина Чочиева

Спорт-Экспресс06:11
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Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Обновлено в 08:22
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Происшествия

Дмитрий Быков впал в кому в Уфе

Писатель Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы и в данный момент находится в коме, передает сайт kp.ru, ссылаясь на анонимного источника издания.
Обновлено в 06:31
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения

"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
Обновлено в 06:26
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Обновлено в 06:15
Футбол

Мбаппе не сыграет с «Нантом» из-за критики команды

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Нантом».
Обновлено в 05:01
Общество

В Сибири омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за травли ребенка с ВИЧ

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко попросила прокуратуру разобраться с нарушением прав ребенка с ВИЧ в городе Искитиме – мальчика не берут в школу, а семью выживают из города.
Обновлено в 08:29
Общество

73 клиента Почты России разбогатели на лотереях

Согласно официальной статистике государственных лотерей, за первые три месяца 2019 года россияне купили более 6,6 млн лотерейных билетов в отделениях Почты России.
Обновлено в 06:15
Хоккей

Кучеров «угрожал расправой» Панарину после проигранного матча

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Британия перебросила к России ударные вертолеты и солдат

Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache и больше сотни военнослужащих.
Обновлено 15 апреля в 21:58
Происшествия

Стрела башенного крана рухнула у жилого дома в Казани

Стрела башенного крана обрушилась в Казани.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Подлодку пятого поколения начали разрабатывать в Петербурге

Санкт-Петербургское морское бюро «Малахит» начало работу над новейшей подлодкой пятого поколения под шифром «Лайка», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:21
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Обновлено в 08:59
Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Транспорт

В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях

Обновлено в 04:07
Авто

Hyundai Creta нового поколения представлен официально

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Общество

Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко сам зарабатывает на няню

Яна Рудковская в ответ на нападки Алены Водонаевой рассказала, что ее 6-летний сын Саша сам зарабатывает на няню.
Обновлено в 02:24
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Хоккей

Заварухин назначен главным тренером ХК «Сибирь»

Обновлено в 06:54
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%

Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля

Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля. Программа по отзыву представлена официальным представителем Mercedes на российском рынке.
Обновлено в 07:50
Политика

Бывшего президента Судана отправили в тюрьму

Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Футбол

Чемпионат Румынии продал права на трансляции матчей дороже, чем РПЛ

Напомним, в июле 2018 года канал «Матч ТВ» подписал четырехлетнее соглашение о трансляции матчей чемпионата России за 1,7 млрд рублей в год, что составляет около 23,5 млн евро.
Обновлено в 07:08
Энергетика

Медведев заявил об отсутствии факторов для роста цен на бензин

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в среду, 17 апреля, в ходе 11-ого выступления перед Государственной думой с отчетом о работе кабинета министров за 2018 год заявил, что использование обратного акциза на нефть и корректировка демпфера «позволит нефтяным компаниям чувствовать себя более уверенно».
Обновлено в 08:28
Хоккей

Евгений Малкин заявил о готовности ехать на ЧМ по хоккею

Хоккеист заявил, что готов помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 09:28
Политика

Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам

По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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