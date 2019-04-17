Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и МамаеваРИА Новости 04:12

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

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