Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и МамаеваРИА Новости 04:12
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия
В московском метро машинист спас упавшего пассажира
Утром в среду в московском метро машинист спас упавшего на рельсы пассажира.
Обновлено в 04:12
Общество
Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Экономика
«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»
Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Происшествия
ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Авто
Genesis представил концепт компактного электрического хэтчбека Mint
Премиальный бренд Genesis, который принадлежит южнокорейской компании Hyundai, представил концепт миниатюрного электрического хэтчбека Mint.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Экономика
ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора
Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора".
Обновлено в 02:00
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Культура
Режиссеру скандального фильма о педофилии Майкла Джексона грозит иск
Соисполнитель завещания Майкла Джексона Джон Бранка думает о том, чтобы подать в суд на режиссера фильма "Покидая Неверленд" Дэна Рида.
Обновлено в 01:35
Политика
Турции поступило новое предложение от США по ЗРК Patriot
Глава ведомства добавил, что в настоящий момент турецкие специалисты детально изучают поступившее предложение о поставках ЗРК Patriot.
Обновлено в 04:28
Политика
Ассанж принимал хакеров в посольстве Эквадора в Лондоне
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж принимал в посольстве Эквадора в Лондоне хакеров.
Обновлено в 01:16
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии
В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Петросян возвращается на Первый канал
Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика
Против лидеров Майдана завели дело о «сдаче Крыма»
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против представителей действующих украинских властей, в том числе главы Минобороны Степана Полторака, спикера Рады Андрея Парубия, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова и других, передает ТАСС со ссылкой на адвокатское объединение Aver lex.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли в среду утром с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Политика
Лавров отметил продолжающееся давление на Сербию в вопросе Косова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Ивицей Дачичем заявил, что, по его мнению, давление на Сербию по вопросу Косова со стороны западных стран продолжится.
Обновлено в 05:14
Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Вторая жена «Иванушки» Григорьева-Аполлонова ушла к баскетболисту
Новым возлюбленным длинноногой блондинки стал спортсмен Андрей Зубков. Причем уже вторая жена певца уходит именно к баскетболисту.
Обновлено в 04:05
Общество
ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»
Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки».
Обновлено в 00:21
Здоровье
Радий Хабиров потребовал от главврачей «слезть с пьедестала»
Освободившиеся 78 млн рублей, по поручению Радия Хабирова, будут направлены на повышение зарплаты врачей и медработников.
Обновлено в 03:50
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 02:16
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Политика
Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ
Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01