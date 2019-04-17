Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и МамаеваРИА Новости 04:12

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября

ТАСС04:14

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

РИА Новости04:12

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО

Еженедельник Футбол04:45

Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на продление ареста

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Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

Матч ТВ04:16

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Суд отклонил апелляцию защиты

Sports.ru04:20

Мосгорсуд отклонил апелляцию. Кокорин и Мамаев оставлены под стражей до 25 сентября

Спорт-Экспресс04:12
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Происшествия

В московском метро машинист спас упавшего пассажира

Утром в среду в московском метро машинист спас упавшего на рельсы пассажира.
Обновлено в 04:12
Общество

Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Экономика

«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»

Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Происшествия

ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Авто

Genesis представил концепт компактного электрического хэтчбека Mint

Премиальный бренд Genesis, который принадлежит южнокорейской компании Hyundai, представил концепт миниатюрного электрического хэтчбека Mint.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Экономика

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора".
Обновлено в 02:00
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Культура

Режиссеру скандального фильма о педофилии Майкла Джексона грозит иск

Соисполнитель завещания Майкла Джексона Джон Бранка думает о том, чтобы подать в суд на режиссера фильма "Покидая Неверленд" Дэна Рида.
Обновлено в 01:35
Политика

Турции поступило новое предложение от США по ЗРК Patriot

Глава ведомства добавил, что в настоящий момент турецкие специалисты детально изучают поступившее предложение о поставках ЗРК Patriot.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Снайперский комплекс «Уголек» вышел на новый этап испытаний

Обновлено в 04:05
Политика

Ассанж принимал хакеров в посольстве Эквадора в Лондоне

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж принимал в посольстве Эквадора в Лондоне хакеров.
Обновлено в 01:16
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия

Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии

В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Петросян возвращается на Первый канал

Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Политика

Против лидеров Майдана завели дело о «сдаче Крыма»

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против представителей действующих украинских властей, в том числе главы Минобороны Степана Полторака, спикера Рады Андрея Парубия, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова и других, передает ТАСС со ссылкой на адвокатское объединение Aver lex.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли в среду утром с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Политика

Лавров отметил продолжающееся давление на Сербию в вопросе Косова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Ивицей Дачичем заявил, что, по его мнению, давление на Сербию по вопросу Косова со стороны западных стран продолжится.
Обновлено в 05:14
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Вторая жена «Иванушки» Григорьева-Аполлонова ушла к баскетболисту

Новым возлюбленным длинноногой блондинки стал спортсмен Андрей Зубков. Причем уже вторая жена певца уходит именно к баскетболисту.
Обновлено в 04:05
Общество

ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»

Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки».
Обновлено в 00:21
Здоровье

Радий Хабиров потребовал от главврачей «слезть с пьедестала»

Освободившиеся 78 млн рублей, по поручению Радия Хабирова, будут направлены на повышение зарплаты врачей и медработников.
Обновлено в 03:50
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 02:16
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

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Политика

Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ

Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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