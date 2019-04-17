Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и МамаеваРИА Новости 04:12

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Армия и оружие Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле Согласно информации, опубликованной каналом «CNN», Пентагон сосредоточен на разработке решений, направленных на военное сдерживание России, Китая и Кубы, в вопросах, связанных с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро, сообщает «Газета.ру».

Происшествия В Ростовской области связали и ограбили Владимира Зеленского Telegram-канал уточняет, что тёзка кандидата в президенты Украины — местный фермер Владимир Зеленский отдыхал со своей супругой, когда к ним ворвались налётчики в масках.

Происшествия Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.

Экономика Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.

Теннис Анастасия Севастова выбыла из команды на неопределенный срок Печальную новость об отсутствии Анастасии Севастовой сообщил сегодня на встрече с болельщиками в торговом центре Spice капитан сборной Латвии Адриан Жгун.

Шоу-бизнес Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.

Происшествия Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Политика Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.

Происшествия Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за «дырки» на МКС В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом.

Армия и оружие Грицак назвал организатора убийств Шаповала и Хараберюша Как утверждает председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, за ликвидацией начальника резерва ГУР Министерства обороны Украины Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша стоит начальник департамента контрразведовательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев На брифинге в Киеве глава ведомства сообщил результаты расследования преступлений, совершённых почти два года назад.

Авто УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.

Политика Названы выполнившие майские указы регионы Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.

Общество В России запретили рекламу новых наркотиков Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.

Технологии Россияне в среднем проводят в интернете три часа в день Три часа в день в среднем проводит в интернете российский человек вне зависимости от возраста, сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова на Российском интернет-форуме (РИФ+КИБ 2019).

Энергетика Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.

Политика Кабриолеты Aurus принимают участие в репетиции парада Победы В Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские автомобили Aurus задействованы в подготовке к военному параду в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.

Шоу-бизнес Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.

Общество Губернатор Кузбасса в 2018 году заработал более 70 миллионов рублей Согласно декларации, губернатор Кузбасса в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 70 миллионов 280 тысяч 607 рублей 54 копейки.

Происшествия Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.

Экономика Гаагский арбитраж обязал Россию выплатить 44 млн долларов «Укрнафте» Гаагский арбитраж обязал Россию выплатить 44,4 миллионов долларов компании "Укрнафта" в качестве компенсации за "утраченное в Крыму имущество".

Авто АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором «АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.

Культура Умер автор романа «Война Роузов» Уоррен Адлер За годы карьеры Адлер написал пять десятков романов, самым известным из которых стал The War of the Roses ("Война Роузов"), по мотивам которого был снят одноименный фильм с участием Майкла Дугласа, Кэтлин Тернер и Дэнни Де Вито.

Шоу-бизнес Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг Экс-участница коллектива «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг. Певица в 34 года воспитывает двоих детей.

Наука Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.

Экономика Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.