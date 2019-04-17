Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и МамаеваРИА Новости 04:12

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября

ТАСС04:14

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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