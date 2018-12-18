Происшествия
Суд признал законным арест Мамаева и Кокорина
Суд признал законным арест Мамаева и КокоринаГазета.Ru05:26
Продление ареста в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева признано законным, сообщает "Советский спорт". На заседании Мосгорсуда апелляции игроков об изменении меры пресечения были отклонены.
Газета.Ru05:26
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Всем очевидно, что все следственные действия подошли к концу, ни на что повлиять мы уже не можем. Все мы принесли извинения потерпевшим, лично я компенсировал Виталию Соловчуку вред на сумму 500 тыс. рублей. Прошу решение суда первой инстанции отменить
— Павел Мамаев, российский футболистТАСС 04:44
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