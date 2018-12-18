Всем очевидно, что все следственные действия подошли к концу, ни на что повлиять мы уже не можем. Все мы принесли извинения потерпевшим, лично я компенсировал Виталию Соловчуку вред на сумму 500 тыс. рублей. Прошу решение суда первой инстанции отменить

Продление ареста в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева признано законным, сообщает "Советский спорт". На заседании Мосгорсуда апелляции игроков об изменении меры пресечения были отклонены.

Происшествия Происшествия Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове

Происшествия Происшествия Напавший на школу в Перми подросток получил почти 10 лет колонии Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор одному из подростков, обвиняемых в нападении на школу № 127 в январе 2018 года.

Происшествия Происшествия Теплоход «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании Российское судно «Кузьма Минин» утром 18 декабря село на мель у берегов Великобритании в условиях штормовой погоды, сильного ветра и проливных дождей.

Происшествия Происшествия Суд в Петербурге арестовал замглавы Псковской области по делу о взятке Приморский районный суд Санкт-Петербурга во вторник санкционировал арест замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в виде скидки в 1,35 миллиона рублей от продавца дома для своей супруги, сообщил журналистам защитник Евгений Зобов.

Происшествия Происшествия Суд продлил арест главы карельского «Мемориала» до 25 марта Петрозаводский городской суд продлил до 25 марта арест главе карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву.

Происшествия Происшествия В Подольске загорелся склад медпрепаратов Во время пожара, по предварительным данным, никто не пострадал. Источник в экстренных службах сообщил, что на складе хранились медпрепараты.

Происшествия Происшествия Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением

Происшествия Происшествия В Кузбассе горит торговый центр В Кемеровской области спасатели ликвидируют пожар в одном из торговых центров города Мыски, передает "Интерфакс".

Происшествия Происшествия Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки «Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области задержана во вторник в аэропорту Самары после получения 10 млн рублей из 15 млн предполагавшихся», — рассказали агентству.

Происшествия Происшествия На Кубани водитель маршрутки высадил пассажирку, которой стало плохо Полиция в Тимашевске организовала проверку в связи с действиями водителя маршрутки, который выложил пассажирку, которой стало плохо, на дорогу и уехал, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.

Происшествия Происшествия Новорожденную девочку нашли в мусорном баке в Калуге

Происшествия Происшествия В Оренбуржье тигр напал на сотрудника цирка

Происшествия Происшествия В Петербурге осудили участников банды псевдоспецназа

Происшествия Происшествия На Казанском вокзале в Москве отключилось электричество Отправление и прибытие поездов на Казанский вокзал Москвы задерживается в связи с отключением электричества во вторник, передает корреспондент "Интерфакса".