Происшествия

Суд признал законным арест Мамаева и Кокорина
Газета.Ru
05:26

Продление ареста в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева признано законным, сообщает "Советский спорт". На заседании Мосгорсуда апелляции игроков об изменении меры пресечения были отклонены.
Газета.Ru05:26
Павел Мамаев
Всем очевидно, что все следственные действия подошли к концу, ни на что повлиять мы уже не можем. Все мы принесли извинения потерпевшим, лично я компенсировал Виталию Соловчуку вред на сумму 500 тыс. рублей. Прошу решение суда первой инстанции отменить
— Павел Мамаев, российский футболистТАСС 04:44

Подробнее о событии

Мамаева и Кокорина оставили в «Бутырке»

Lenta.ru05:38

Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева и просьбы о переводе под домашний арест

RT на русском07:14

Кокорин и Мамаев обсмеяли следователя и пристыдили судью

Взгляд.ру05:41

Суд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву

ТАСС04:44

Суд отклонил апелляции на арест Кокорина и Мамаева

РИА Новости04:46

Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева

Газета.Ru06:36

Мосгорсуд признал законным продление ареста футболистов Мамаева и Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве

Эхо Москвы07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове

Обновлено в 05:36
Происшествия

Напавший на школу в Перми подросток получил почти 10 лет колонии

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор одному из подростков, обвиняемых в нападении на школу № 127 в январе 2018 года.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Теплоход «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании

Российское судно «Кузьма Минин» утром 18 декабря село на мель у берегов Великобритании в условиях штормовой погоды, сильного ветра и проливных дождей.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал замглавы Псковской области по делу о взятке

Приморский районный суд Санкт-Петербурга во вторник санкционировал арест замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в виде скидки в 1,35 миллиона рублей от продавца дома для своей супруги, сообщил журналистам защитник Евгений Зобов.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Суд продлил арест главы карельского «Мемориала» до 25 марта

Петрозаводский городской суд продлил до 25 марта арест главе карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Подольске загорелся склад медпрепаратов

Во время пожара, по предварительным данным, никто не пострадал. Источник в экстренных службах сообщил, что на складе хранились медпрепараты.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением

Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

В Кузбассе горит торговый центр

В Кемеровской области спасатели ликвидируют пожар в одном из торговых центров города Мыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:43
Происшествия

Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки

«Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области задержана во вторник в аэропорту Самары после получения 10 млн рублей из 15 млн предполагавшихся», — рассказали агентству.
Обновлено в 03:04
Происшествия

На Кубани водитель маршрутки высадил пассажирку, которой стало плохо

Полиция в Тимашевске организовала проверку в связи с действиями водителя маршрутки, который выложил пассажирку, которой стало плохо, на дорогу и уехал, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Новорожденную девочку нашли в мусорном баке в Калуге

Обновлено в 03:37
Происшествия

В Оренбуржье тигр напал на сотрудника цирка

Обновлено в 07:02
Происшествия

В Петербурге осудили участников банды псевдоспецназа

Обновлено в 06:26
Происшествия

На Казанском вокзале в Москве отключилось электричество

Отправление и прибытие поездов на Казанский вокзал Москвы задерживается в связи с отключением электричества во вторник, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 01:44
Происшествия

На улице Солдата Корзуна прорвало трубу с горячей водой

Во вторник, 18 декабря, около двух часов дня на улице Солдата Корзуна в Петербурге прорвало трубу с горячей водой.
Обновлено в 06:47
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное