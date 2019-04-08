Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего арестаLenta.ru 05:09
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
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Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Тюмени 4-летний мальчик выпал из окна
Трагедия случилась сегодня днем, 7 апреля, в доме по улице Муравленко. 4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Саратовской области охотника застрелили вместо утки
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
Обновлено в 04:18
Политика
Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 направятся в Крым
Как сообщает издание, сейчас решается вопрос в какую именно авиачасть будут направлены новейшие истребители пятого поколения – в 3-й смешанный авиаполк (дислоцирован в Крымске) или в 38-й истребительный авиационный полк на аэродроме "Бельбек" под Севастополем.
Обновлено в 02:10
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Порошенко уволил замглавы своей администрации
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отставке заместителя главы своей администрации Алексея Филатова.
Обновлено в 03:48
Здоровье
В пяти штатах США зафиксировали вспышку кишечной палочки
Большинство штаммов E.coli безвредные, но некоторые штаммы могут вызывать тяжелое пищевое отравление В американских штатах Кентукки, Джорджия, Огайо, Теннеси и Виргиния зафиксировали вспышку заболеваний, вызванных кишечной палочкой.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Экономика
Количество ИП в России впервые превысило количество компаний
По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Транспорт
В Саратове перестали ходить 13 автобусных маршрутов
В Саратове приостановили свою работу 13 автобусных маршрутов. Об этом сегодня, 8 апреля, информирует городская администрация.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Наука
Красота лица зависит не только от генов, но и от пола человека
Красота лица зависит не только от генов, но и от пола человека, заявили ученые из университета Висконсин-Мэдисона, проводившие исследования.
Обновлено 06 апреля в 16:16
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество
Сотрудница ФСИН отказывала в приеме на работу людям с тату и маникюром
Руководитель военно-врачебной комиссии ФСИН отказывала в приеме на работу претендентам с тату и маникюром из-за личных предпочтений.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Нефтесервисная EDC планирует выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2020 г
Российская нефтесервисная Eurasia Drilling Company (EDC) планирует выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2020 году, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В Ливии стороны конфликта начали воздушные операции
Обновлено вчера в 11:31
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов становятся популярнее
Кнопочные телефоны, уместившие множество функций современных смартфонов, стремительно становятся более популярными.
Обновлено в 03:42
Экономика
Мексиканская Interjet может отказаться от закупки российских SSJ 100
Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года мексиканская авиакомпания Interjet приостановила эксплуатация 15 из 22 российских самолётов Sukhoi Superjet 100, а также отправила на хранение два самолёта SSJ-100 производства российско-французского объединения PowerJet.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Петербурге ограбили ректора «Корабелки»
В Петербурге ограбили ректора Морского технического университета ("Корабелка").
Обновлено в 05:11
Экономика
«Ростелеком» выкупит 49% акций ООО «Национальные технологии»
ООО «Национальные технологии» было создано концерном «Автоматика» «Ростеха» при участии структур «ИКС Холдинга» в 2017 году.
Обновлено в 04:35
Общество
Статистика: каждый десятый взрослый японец остается девственником
Судя по исследованию, каждый десятый японец в возрасте 40 лет является девственником.
Обновлено в 02:42