Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда Москвы по поводу заключения под стражу Дмитрия Мазурова - основателя Антипинского нефтеперерабатывающего завода почти на два месяца. Он останется под стражей вплоть до 12 сентября текущего года.

с чего всё началось

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова — основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бизнесмену вменяют хищение 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка.

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