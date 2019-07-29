Экономика

Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя «Нового потока» МазуроваПРАЙМ вчера в 11:14

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова — основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бизнесмену вменяют хищение 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка.
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с чего всё началось

Основателя Антипинского НПЗ не выпустили из СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда Москвы по поводу заключения под стражу Дмитрия Мазурова - основателя Антипинского нефтеперерабатывающего завода почти на два месяца. Он останется под стражей вплоть до 12 сентября текущего года.
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News.ruвчера в 11:01
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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