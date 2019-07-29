Экономика
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя «Нового потока» МазуроваПРАЙМ вчера в 11:14
Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова — основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бизнесмену вменяют хищение 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка.
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Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда Москвы по поводу заключения под стражу Дмитрия Мазурова - основателя Антипинского нефтеперерабатывающего завода почти на два месяца. Он останется под стражей вплоть до 12 сентября текущего года.Ньюс-ННвчера в 14:14
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Мосгорсуд признал законным арест основателя ГК «Новый поток» Д.Мазурова
Агентство Москвавчера в 11:01
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
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