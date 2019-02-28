Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом основателя Baring Vostok Майкла КалвиRambler News Service вчера в 06:38
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент RNS из зала суда. «Оставить апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения», — сказала судья.
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Опытные адвокаты пожимают плечами: почему продлили арест Майклу Калви
Московский Комсомолецвчера в 08:47
Мосгорсуд оставил под арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви
Rambler News Serviceвчера в 06:38
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия
На салатовой ветке метро произошел сбой
Поезда перестали ходить на участке от "Марьиной Рощи" до "Печатников" Люблинско-Дмитровской линии московского метро в пятницу утром из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном сражении Индии и Пакистана
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
В ближайшее время в войсках появятся системы С-500
Как сообщил газете "Красная Звезда" начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область), передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
В России с 1 марта вступает в силу обязательная маркировка сигарет
Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Порошенко указал на важность «веры» в становлении Украины-лидера
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для того, чтобы сделать Украину региональным лидером, необходимо "поверить в это".
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Климкин: Россия и Белоруссия произошли от Украины
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой является Украина.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом
Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН
Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе
США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Следственный комитет назвал причину гибели группы Дятлова
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла в результате схода снежной лавины и неопытности.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына
По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Мэр Биробиджана ушел в отставку
Господин Коростелев ушел в отставку с 28 февраля по собственному желанию. Причины его решения пока не известны.
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке Эболы в Конго
Роспотребнадзор просит россиян учитывать информацию о вспышке Эболы в Конго при планировании путешествий, где за две недели погибли тридцать человек, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
SANA: военные США вывезли 50 тонн золота ИГ из Сирии
Армия США на вертолетах вывезла около 50 т золота из Сирии по договоренности с террористическими группировками, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на местные источники.
Обновлено вчера в 19:57
Транспорт
Московских водителей начинают штрафовать за остановку на «вафельнице»
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен
Пожар на танкере «Канди», который загорелся в Черном море 21 января, полностью потушен.
Обновлено вчера в 18:23
Финансы
Венесуэла фактически узаконила продажу и покупку иностранной валюты
Центральный банк Венесуэлы в четверг открыл два первых обменных пункта в Каракасе, где любой желающий может купить и продать иностранную валюту по рыночному курсу.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Россия в ОБСЕ заявила о завершении интеграции Крыма
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.
Обновлено вчера в 15:20
Авто
ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров
Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено 27 февраля в 23:40
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Россиян в марте ожидают три выходных дня подряд
Три выходных подряд - 8, 9 и 10 марта - ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием Международного женского дня, 7 марта рабочий день будет сокращенным.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Абэ заявил, что больше не намерен откладывать перенос авиабазы США
Японское правительство не собирается больше откладывать перенос авиабазы США Футэмма, находящейся в южной части префектуры Окинава, сообщил в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки, информирует агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Путин назначил нового начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили об обещанных военным $20 тыс. за дезертирство
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено вчера в 10:35
Авто
Tesla объявила о закрытии магазинов и снижении цен на Model 3
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео
Президент Украины Петр Порошенко ущипнул за нос жителя Запорожья на встрече с избирателями.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Лыжник Полторанин признался в использовании кровяного допинга
Ранее в австрийском Зефельде и немецком Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником
Ранее местное издание Deita.ru писало, что родители устроили самосуд над мальчиком, который обижал детей в школе.
Обновлено 26 февраля в 01:03