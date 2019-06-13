Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и МамаевуРИА Новости 10:01

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. При этом суд вынес новый приговор.

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

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