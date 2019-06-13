Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и МамаевуRT на русском 10:03

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о драках в центре Москвы. Суд отменил приговор Пресненского суда. Отмечается, что апелляция стороны защиты отклонена, а апелляционное представление прокуратуры удовлетворено.
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Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. При этом суд вынес новый приговор.
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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