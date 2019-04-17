Происшествия
Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина в СИЗО до 25 сентябряMOS.news 04:59
Прокурор же не усмотрел оснований для изменения меры пресечения футболистам и просил оставить решение суда первой инстанции без изменений. Спортсмены и их приятели находятся под арестом с октября 2018 г. за две драки в одно утро.
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Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным отчётом правительства.
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Футбол
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Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России
Теплый и влажный май пообещал жителям Европейской территории России, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:53
Финансы
Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ
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Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
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Общество
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Происшествия
Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя
Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.
Обновлено в 07:23
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
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Политика
МИД РФ опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»
Как пишет «Интерфакс», Эли Коэн родился в семье евреев, эмигрировавших из Сирии в Египет.
Обновлено в 16:53
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Экономика
До 10 млн безработных появится в России
Лишиться работы могут от шести до десяти миллионов граждан России.
Обновлено в 04:13
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
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Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
Обновлено в 15:52
Авто
Хэтчбек Lada XRay получит вариатор
АвтоВАЗ в ближайшем будущем планирует оснастить хэтчбек Lada XRay вариатором Jatco.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам
Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.
Обновлено в 14:27
Политика
США собираются поставлять Турции новые ПВО
США предложили Турции поставить новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает глава Минобороны Турции Хулуси Акара.
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Назван исполнитель роли Мастер Чифа в экранизации игры «Halo»
Роль Мастер Чифа в сериале телеканала Showtime по мотивам популярной серии игр "Halo" исполнит актер Пабло Шрайбер, знакомый зрителям по фильму "Человек на Луне" и сериалу "Оранжевый хит сезона".
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Госдума окончательно приняла закон об устойчивом рунете
Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об устойчивой работе рунета.
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Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
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Пять лет вместе: Гела Месхи и Екатерина Климова по-прежнему устраивают друг другу сюрпризы
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Политика
Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Луценко в интерью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Киеве якобы передала ему список «неприкасаемых» лиц, против которого украинской юстиции ни в коем случае нельзя возбуждать никаких дел.
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Политика
В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов в «Олимпийском»
Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о порядке проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56