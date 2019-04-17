Происшествия
Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина в СИЗО до 25 сентябряMOS.news 04:59
Прокурор же не усмотрел оснований для изменения меры пресечения футболистам и просил оставить решение суда первой инстанции без изменений. Спортсмены и их приятели находятся под арестом с октября 2018 г. за две драки в одно утро.
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О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
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Президент России Владимир Путин наградил ректора МГУ имени Ломоносова, академика Российской академии наук Виктора Садовничего орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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Назван лучший автомобиль мира 2019 года
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После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.
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Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
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Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
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Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
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США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:24
Футбол
СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»
По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
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Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев
Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.
Обновлено вчера в 17:04
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Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48
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Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
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Наука
Ученые впервые частично перезапустили клетки мозга мертвых свиней
Ученые Йельского университета на время восстановили часть функций клеток мозга свиней через несколько часов после отрезания их голов.
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что двое спортсменов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
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Наука
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Замглавы администрации Забайкальского края умер на рабочем месте
Первый замруководителя администрации губернатора Забайкальского края 69-летний Сергей Трофимов скончался на рабочем месте.
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УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
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Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
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