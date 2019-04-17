Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражейРИАМО 04:30

В среду рассматривались жалобы адвокатов о продлении ареста. Защита в очередной раз просила отпустить спортсменов из изолятора под подписку о невыезде или домашний арест. «Суд оставил Мамаева и Кокорина под стражей», – сказал собеседник агентства.

Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражей

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