Происшествия
Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражейРИАМО 04:30
В среду рассматривались жалобы адвокатов о продлении ареста. Защита в очередной раз просила отпустить спортсменов из изолятора под подписку о невыезде или домашний арест. «Суд оставил Мамаева и Кокорина под стражей», – сказал собеседник агентства.
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Происшествия
Молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Обновлено в 11:40
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки посадки картошки
Многие россияне в майские праздники уже начинают работать на огороде, напомнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Происшествия
Денис Пак пришел в суд для дачи показаний по делу Кокорина и Мамаева
Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришел в Пресненский суд Москвы для дачи показаний, передает корреспондент ТАСС из суда.
Обновлено в 07:43
Экономика
Афанасьев не планирует продавать свою долю акций Московской биржи
Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев не планирует продавать свою долю акций биржи.
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Общество
Медведев анонсировал проведение всероссийской диспансеризации
Премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой о работе правительства в 2018 году сообщил, что даст поручение о проведении всероссийской диспансеризации в течение двух лет.
Обновлено в 06:48
Политика
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Шоу-бизнес
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.
Обновлено в 04:25
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Писатель Дмитрий Быков впал в кому
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Обновлено в 06:24
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АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский
Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
Политика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
Обновлено в 08:39
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
Франция рассматривает предложение Путина о помощи для Нотр-Дама
Франция с большим интересом изучает предложение президента РФ Владимира Путина о помощи по реставрации собора Парижской богоматери, заявил руководитель группы по сотрудничеству Сената Франции с Советом Федерации, член комитета Сената Франции по финансам Жерар Лонге.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Бывший муж Илзе Лиепы не пускает их дочь за границу
Обновлено в 04:12
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Кино
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Обновлено в 07:06
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Авто
Европарламент утвердил список новых обязательных систем для автомобилей
Новые правила также коснутся производителей грузовых автомобилей.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм
Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Политика
Путин заявил, что чиновники не должны отрываться от общества
Экс-глава ЦСР, а ныне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что только 38% чиновников в России заняты своими прямыми обязанностями, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
Обновлено в 12:27
Футбол
Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»
Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
Обновлено в 10:15
Политика
Глава МИД Японии прилетит в Москву на встречу с Лавровым
Таро Коно посетит Москву 11–12 мая. 22 апреля состоится встреча заместителей глав МИД России и Японии по вопросу мирного договора.
Обновлено в 06:50
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Не знаю, почему Коутинью так отпраздновал гол»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что не знает, почему Филиппе Коутинью так необычно отпраздновал гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Общество
Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года
Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.
Обновлено в 10:38
Футбол
«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем
Обновлено в 07:31
Наука
При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством
При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством.
Обновлено в 13:06