Происшествия
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестомТАСС 06:53
Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Политика
СБ ООН не принял российский проект резолюции по Венесуэле
Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией резолюцию по ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.
Обновлено в 07:57
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в связи с 8 Марта
Три выходных подряд — 8, 9 и 10 марта — ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием Международного женского дня.
Обновлено в 17:30
Политика
США объявили награду за поимку сына бен Ладена
США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене — сыне основателя террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Полиция сорвала вечеринку Boiler Room в Москве
Полицейские ворвались на вечеринку Boiler Room x Ballantine's True Music, которая проходит в московском клубе «Модуль».
Обновлено в 15:53
Политика
Зеленский назвал условия переговоров с Россией
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идет "война" России с Украиной, которая может быть прекращена только с помощью переговоров.
Обновлено в 17:40
Общество
В России введена обязательная маркировка сигарет
В России с 1 марта 2019 г. вводится обязательная цифровая маркировка табачной продукции – сигарет и папирос.
Обновлено в 17:50
Политика
Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе
США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено в 10:35
Политика
В КНДР раскрыли детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына
По итогам первого дня Трамп заявил, что у КНДР имеется "невероятный" и "безграничный" экономический потенциал, который США могут помочь реализовать.
Обновлено в 12:55
Футбол
Валенсия — Бетис 1:0
"Валенсия" обыграла "Бетис" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. В финале команда сыграет против "Барселоны".
Обновлено в 16:53
Происшествия
Пожар на одном из танкеров в Черном море прекратился
Обновлено в 14:10
Происшествия
У Александра Шестуна арестовали все, что движется
По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, арест был произведен, так как были выявлены факты попыток отчуждения данного имущества в пользу третьих лиц.
Обновлено в 15:27
Хоккей
«Спартак» обыграл СКА и во втором матче серии плей-офф КХЛ
Санкт-петербургский СКА проиграл московскому "Спартаку" и во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 14:15
Энергетика
«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти на $200 млн
Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража увеличился почти на $200 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз в КЧР
Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщали, что семь человек пострадали в результате схода лавины на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:44
Кино
Умер сценарист Владислав Федосеев
На 84-м году жизни умер сценарист и драматург Владислав Федосеев.
Обновлено в 17:51
Спорт
60 спортсменов сотрудничали с виновным в допинг-скандале врачом
По информации Süddeutsche Zeitung, два спортсмена, которые сотрудничали с ним, были задержаны во время антидопингового рейда на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде.
Обновлено в 16:20
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров
Федеральная антимонопольная служба предлагает установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье
Легкомоторный самолет упал на дачный дом в окрестностях подмосковной Коломны, погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:54
Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерениях предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, пишет The Jerusalem Post.
Обновлено в 11:27
Культура
Умерла звезда сериала «Нашествие» актриса Лиза Шеридан
В США на 45-м году жизни скончалась актриса Лиза Шеридан, сыгравшая в ряде популярных сериалов, таких как "Нашествие" и "Менталист".
Обновлено в 04:07
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Обновлено вчера в 16:10
Авто
Россияне вновь смогут воспользоваться госсубсидиями при покупке авто
Скидками во время покупки авто смогут воспользоваться семьи с двумя и более детьми, а также приобретающие свой первый автомобиль.
Обновлено в 16:35
Культура
В США умер композитор Андре Превин
Обновлено в 13:57
Футбол
Кокорину могут изменить меру пресечения
Обновлено в 14:39