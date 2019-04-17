Происшествия

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗОМатч ТВ 04:16

Московский городской суд отклонил апелляции на постановление Пресненского суда о продлении ареста футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого. Они останутся в СИЗО до 25 сентября.
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Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября

ТАСС04:14

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

РИА Новости04:12

Мосгорсуд отклонил апелляцию. Кокорин и Мамаев оставлены под стражей до 25 сентября

Спорт-Экспресс04:12

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

Матч ТВ04:16

Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на продление ареста

Чемпионат04:15

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Суд отклонил апелляцию защиты

Sports.ru04:20

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

Sportbox.RU04:16
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