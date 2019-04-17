Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗОМатч ТВ 04:16
Московский городской суд отклонил апелляции на постановление Пресненского суда о продлении ареста футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого. Они останутся в СИЗО до 25 сентября.
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