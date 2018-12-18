Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева
Газета.Ru
06:36

Мосгорсуд отклонил апелляции адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева на решение суда о продлении их ареста до 8 февраля. Футболистам придется встретить Новый год в СИЗО "Бутырка".
Газета.Ru06:36
Павел Мамаев
Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, это просто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можете отключить звук.
— Павел Мамаев, российский футболистРИА Новости 05:20

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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