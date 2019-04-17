Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестомRambler News Service 04:15
Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление ареста до 25 сентября, передает корреспондент RNS из зала суда. «Оставить решение без изменения, ходатайство без удовлетворения», — заявила судья.
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Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Кабо раскрыла причину развода с первым мужем
Актриса Ольга Кабо во время эфира на канале "Россия 1" раскрыла причину развода с первым мужем, предпринимателем Эдуардом Василишиным.
Обновлено в 06:03
Экономика
В России расширят список семей, получающих выплаты за первенца
Медведев напомнил, что с прошлого года родители получают ежемесячные выплаты при рождении первенца, если их доход не превышает 1,5 прожиточного минимума (10 444 рубля).
Обновлено в 07:01
Авто
Семейство Audi S5 получило дизельный мотор
Трансмиссия дизельного Audi S5 получила всё тот же 8-скоростной «автомат» и систему постоянного полного привода Quattro.
Обновлено в 06:10
Игры
Создатели PlayStation 4 ужесточили контроль за секс-контентом в играх
Компания Sony изменила политику в отношении некоторых игр. Теперь в фирме более тщательно следят за секс-контентом.
Обновлено в 07:07
Теннис
Даниил Медведев одержал сокрушительную победу
Россиянин Даниил Медведев, выступающий десятым номером на турнире "Мастерс-1000", который проходит в Монте-Карло, с разгромным счётом в двух сетах одержал победу над молдавским теннисистом Раду Албота.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников
Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Экономика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Игры
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика
Кабриолеты Aurus приняли участие в тренировке к параду Победы
Отечественные автомобили Aurus приняли участие в тренировке парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми
Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Технологии
Вы только не пугайтесь, это тот же «Интерфакс»!
Все главные новости теперь всегда видны в первом экране.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Авто
Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%
В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07
Политика
Украинский депутат от фракции Порошенко устроил драку в прямом эфире
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу на местном телеканале, пишет RT.
Обновлено вчера в 23:20
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Общество
Совет модельеров Америки выбрал самую стильную женщину года
Основатель Совета модельеров Америки Диана фон Фюрстенберг сообщила, что Дженнифер Лопес постоянно демонстрирует уверенность в себе.
Обновлено в 06:15
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%
Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Общество
Варвару Караулову освободили из колонии
Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Кино
Авторы «Мстителей» просят не распространять спойлеры «Финала»
Мировая премьера фильма состоится 26 апреля.
Обновлено в 06:57
Хоккей
Заварухин назначен главным тренером «Сибири»
Николай Заварухин назначен главным тренером новосибирского хоккейного клуба "Сибирь", выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:42
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Политика
Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского
Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Обновлено в 05:41
Политика
СВР внесла ясность в данные о назначении Нарышкина спикером Совфеда
Официальный представитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов опроверг слухи о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на должность спикера Совета Федерации России.
Обновлено в 05:15