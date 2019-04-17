Происшествия

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестомRambler News Service 04:15

Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление ареста до 25 сентября, передает корреспондент RNS из зала суда. «Оставить решение без изменения, ходатайство без удовлетворения», — заявила судья.
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Алан Чочиев — о деле Кокорина: «Судный день настанет для всех. Цирк продолжается»

Матч ТВ08:06

Чочиев — о деле Кокорина: судный день настанет для всех, цирк продолжается

Чемпионат06:50

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО

Еженедельник Футбол04:45

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

РИА Новости04:12

Чочиев о суде над Кокориным: «Цирк продолжается. Судный день настанет для всех»

Sports.ru06:57

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 25 сентября

ТАСС04:14

«Судный день настанет для всех. Цирк продолжается». Реакция друга Кокорина Чочиева

Спорт-Экспресс06:11
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Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Кабо раскрыла причину развода с первым мужем

Актриса Ольга Кабо во время эфира на канале "Россия 1" раскрыла причину развода с первым мужем, предпринимателем Эдуардом Василишиным.
Обновлено в 06:03
Экономика

В России расширят список семей, получающих выплаты за первенца

Медведев напомнил, что с прошлого года родители получают ежемесячные выплаты при рождении первенца, если их доход не превышает 1,5 прожиточного минимума (10 444 рубля).
Обновлено в 07:01
Авто

Семейство Audi S5 получило дизельный мотор

Трансмиссия дизельного Audi S5 получила всё тот же 8-скоростной «автомат» и систему постоянного полного привода Quattro.
Обновлено в 06:10
Игры

Создатели PlayStation 4 ужесточили контроль за секс-контентом в играх

Компания Sony изменила политику в отношении некоторых игр. Теперь в фирме более тщательно следят за секс-контентом.
Обновлено в 07:07
Теннис

Даниил Медведев одержал сокрушительную победу

Россиянин Даниил Медведев, выступающий десятым номером на турнире "Мастерс-1000", который проходит в Монте-Карло, с разгромным счётом в двух сетах одержал победу над молдавским теннисистом Раду Албота.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Софи Тернер лечилась от депрессии из-за критики со стороны поклонников

Софи Тернер, исполнительница одной из главных ролей сериала «Игры престолов», призналась, что ее душевное здоровье заметно пошатнулось из-за критики в ее адрес.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Экономика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика

Кабриолеты Aurus приняли участие в тренировке к параду Победы

Отечественные автомобили Aurus приняли участие в тренировке парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:44
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми

Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Технологии

Вы только не пугайтесь, это тот же «Интерфакс»!

Все главные новости теперь всегда видны в первом экране.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия

ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Авто

Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%

В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07
Политика

Украинский депутат от фракции Порошенко устроил драку в прямом эфире

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу на местном телеканале, пишет RT.
Обновлено вчера в 23:20
Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Общество

Совет модельеров Америки выбрал самую стильную женщину года

Основатель Совета модельеров Америки Диана фон Фюрстенберг сообщила, что Дженнифер Лопес постоянно демонстрирует уверенность в себе.
Обновлено в 06:15
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%

Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Общество

Варвару Караулову освободили из колонии

Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Кино

Авторы «Мстителей» просят не распространять спойлеры «Финала»

Мировая премьера фильма состоится 26 апреля.
Обновлено в 06:57
Хоккей

Заварухин назначен главным тренером «Сибири»

Николай Заварухин назначен главным тренером новосибирского хоккейного клуба "Сибирь", выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 06:42
Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Политика

Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Обновлено в 05:41
Политика

СВР внесла ясность в данные о назначении Нарышкина спикером Совфеда

Официальный представитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов опроверг слухи о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на должность спикера Совета Федерации России.
Обновлено в 05:15
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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