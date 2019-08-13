Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в МосгордумуРИА Новости 11:58

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде. Таким образом, суд обязал комиссию зарегистрировать кандидата, добавил собеседник агентства, отметив, что решение исполняется немедленно.
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Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

РИА Новости11:58

Мосгорсуд постановил зарегистрировать члена партии «Яблоко» С.Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Агентство Москва11:55

Мосгорсуд обязал избирком зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Новая газета11:55

Мосгорсуд постановил зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Москва 2411:40

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму

ТАСС11:52

Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Интерфакс11:48

Горбунов пообещал зарегистрировать Митрохина уже в среду

Московский Комсомолец12:12
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