Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в МосгордумуРИА Новости 11:58
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде. Таким образом, суд обязал комиссию зарегистрировать кандидата, добавил собеседник агентства, отметив, что решение исполняется немедленно.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве
Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Политика
Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата
Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Интернет
В Telegram встроили средства обхода блокировок нового типа
Как было до этого В мессенджере уже есть прокси, который работает по собственному протоколу Telegram под названием MTProto, его начали применять в 2018 г. Изначально он позволял обнаружить прокси-серверы, результатом чего стали блокировки мессенджера со стороны крупных провайдеров.
Обновлено в 03:33
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках
Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировано
"В 17:18 мск открытое горение на теплоходе ликвидировано", — заявили в ведомстве, добавив, что огнем было охвачено 600 кв. м. Неэксплуатируемый теплоход загорелся в затоне "Сибирский" в Борском районе Нижегородской области.
Обновлено в 11:04
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Обновлено в 11:10
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 10:23
Политика
Спецпредставитель США по Северной Корее может стать новым послом в РФ
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Стивена Бигэна, американского спецпредставителя по Северной Корее, на должность нового посла в Российской Федерации.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия
«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.
Обновлено в 06:15
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36
Кино
Данила Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле
12 августа завершились съемки фильма с рабочим названием "Когда падали аисты" режиссера Данилы Козловского.
Обновлено в 11:40
Гаджеты
Создатели Snapchat снабдили смарт-очки второй камерой для 3D-эффектов
Новинка отличается обновленным дизайном и наличием второй, дополнительной HD-камеры для съемки фото и видео с эффектом глубины.
Обновлено в 12:20
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино
Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Кино
Появился трейлер комедии «Элефант» с Алексеем Гуськовым и Фредериком Бегбедером
Обновлено вчера в 21:01