Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в МосгордумуРИА Новости 11:58
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде. Таким образом, суд обязал комиссию зарегистрировать кандидата, добавил собеседник агентства, отметив, что решение исполняется немедленно.
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Экономика
«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников
Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
«Садко Next» стал продолжением культового ГАЗ-3308 «Садко». В новой машине появилась иная кабина, а также ряд новейших опции.
Обновлено в 17:56
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено в 16:52
ЖКХ
Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии
Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Авто
Bosch сделает приборную панель автомобилей трехмерной
Bosch не занимается производством автомобилей, поэтому сроки появление 3D-приборных панелей в новых моделях зависят он автопроизводителей, с которыми она сотрудничает.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 17:44
Автоспорт
Марко — о замене Гасли: «Ред Булл» должен был отреагировать
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил решение совершить рокировку между пилотами «Торо Россо» и «Ред Булл».
Обновлено в 13:35
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Украинская разведка «увидела» прибытие российских «военных ревизоров» в ЛДНР
В СМИ Украины сегодня появилась информация о якобы прибытии на Донбасс российской "военной ревизионной инспекции".
Обновлено в 11:33
Происшествия
Священные писания нельзя проверять на экстремизм, считает юрист
Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" указывает, что священные писания четырех религий не могут проверяться на экстремизм или быть признанным экстремистским, прокомментировал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк заключение специалистов Вятского университета, которые нашли признаки экстремизма в одном из псалмов Библии.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский
Четыре человека, среди которых двое полицейских, ранены, еще один правоохранитель погиб в перестрелке в Калифорнии, нападавший ликвидирован, сообщило во вторник местное управление полиции.
Обновлено в 16:48
Политика
Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму
Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 17:40
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Политика
Цеков заявил о провале блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина больше всех пострадала после водной блокады Крыма.
Обновлено в 11:26
Экономика
Суд начал банкротство IT-интегратора «Техносерв АС»
Московский арбитражный суд 13 августа признал обоснованным требование по иску УК «Сибэнергомаш» о признании банкротом компании «Техносерв АС» и ввел в компании процедуру наблюдения.
Обновлено в 14:51
Экономика
WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%
За семь месяцев 2019 года компания Boeing осуществила на 38% меньше поставок пассажирских лайнеров заказчикам, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Галкин с женой и дочкой оценил «розовенькие облака» на небе
В один из дней ведущий решил рассмотреть «розовенькие облака» на небе.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Родители Юлии Началовой ищут спонсора для установки памятника певице
Родители Юлии Началовой надеются, что найдутся люди, которые окажут финансовую поддержку для установки памятника певице.
Обновлено в 09:47
Политика
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Общество
Тайфун «Кроса» может вызвать наводнение в Приморье
Тайфун "Кроса", который направляется к Японии, к выходным может подойти к Приморью, вызвать сильные дожди и привести к наводнению, сообщается на сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 10:12
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено в 16:54
Футбол
Роналду рассказал о его различиях с Месси
Обновлено в 08:35
Политика
Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной
Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины.
Обновлено в 17:47
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42