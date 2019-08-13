Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в МосгордумуРИА Новости 11:58
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде. Таким образом, суд обязал комиссию зарегистрировать кандидата, добавил собеседник агентства, отметив, что решение исполняется немедленно.
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с чего всё началось
Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.Интерфакс11:48
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