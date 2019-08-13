Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в МосгордумуРИА Новости 11:58

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде. Таким образом, суд обязал комиссию зарегистрировать кандидата, добавил собеседник агентства, отметив, что решение исполняется немедленно.
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с чего всё началось

Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Интерфакс11:48

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Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму

ТАСС12:10

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Российская газета13:03

Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Интерфакс11:48

Мосгорсуд обязал облизбирком зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Коммерсантъ11:52

Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

РБК11:46

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Газета.Ru12:36

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

РИА Новости11:58
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
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