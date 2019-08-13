Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде. Таким образом, суд обязал комиссию зарегистрировать кандидата, добавил собеседник агентства, отметив, что решение исполняется немедленно.

Футбол «Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов Россияне вышли в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. "Краснодар" обыграл португальцев со счетом 3:2.

Политика На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.

Общество Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.

Культура Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.

Интернет Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователей Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Игры В сети появились первые кадры новой Need for Speed Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Политика На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.

Политика Меркель подтвердила намерение уйти из политики Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.

Политика Суд разрешил допрос Порошенко с применением полиграфа Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд разрешил допрашивать бывшего главу государства Петра Порошенко с применением полиграфа.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Политика Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.

Экономика США отложили пошлины на товары из Китая до декабря Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.

Экономика «Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.

Политика Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.

Политика В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Происшествия Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Общество В Японии за неделю 23 человека скончались от жары За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами.

Футбол Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Общество В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Кроса» Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае из-за выхода тайфуна "Кроса" в Японское море, сообщает Примгидромет.

Космос Еда из воздуха: Solar Foods хотел бы предложить «Роскосмосу» свою продукцию Финский стартап Solar Foods, производящий белок из воды, воздуха и электричества, хотел бы предложить свою продукцию "Роскосмосу", но пока это сделать сложно, рассказал РИА Новости директор и сооснователь компании Паси Вайникка.