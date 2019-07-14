Общество
Избирком объяснил отказ в регистрации Соболь кандидатом в МосгордумуГоворит Москва 06:23
Мосизбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов. Любовь Соболь имеет право явиться на итоговое заседание и представить претензии и возражения, добавили в пресс-службе.
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