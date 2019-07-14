Кандидат в депутаты Мосгордумы в 43 избирательном округе Любовь Соболь предоставила 14,67 % недействительных и недостоверных подписей при пороге в 10%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. На этом основании ей отказали в регистрации и сообщили об иных нарушениях в документах.

Мосгоризбирком выявил почти 15% фальшивых подписей у Соболь

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