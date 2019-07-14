Кандидат в депутаты Мосгордумы в 43 избирательном округе Любовь Соболь предоставила 14,67 % недействительных и недостоверных подписей при пороге в 10%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. На этом основании ей отказали в регистрации и сообщили об иных нарушениях в документах.

Мосгоризбирком выявил почти 15% фальшивых подписей у Соболь

Политика Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.

Спорт Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь» На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком Страшный диагноз "рак лёгких" звезде сериала "Воронины" поставили в прошлом году, но до сих пор он не давал комментарии по этому поводу.

Происшествия Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.

Политика Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.

Политика В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии В Париже на улицах, расположенных недалеко от Елисейских полей, начались беспорядки после проведения парада в честь Дня взятия Бастилии.

Политика The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

Космос NASA выпустило юбилейное видео с 4000 экзопланет Ожидается, что новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который выйдет на орбиту в 2021 году, сможет справляться с задачей по поиску новых экзопланет ещё эффективнее.

Общество Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).

Футбол Гризманн разочарован отношением к нему со стороны «Атлетико» Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн разочаровался в «Атлетико». Об этом сообщил адвокат «Барселоны» Севан Карян.

Космос Европейская GPS система Galileo перестала работать В работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Общество Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.

Политика ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.

Экономика Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.

Происшествия Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.

Футбол «Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи» По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.

Футбол ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля» Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Здоровье В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.