Общество
Мосгоризбирком выявил почти 15% фальшивых подписей у СобольВести.Ru 06:36
Кандидат в депутаты Мосгордумы в 43 избирательном округе Любовь Соболь предоставила 14,67 % недействительных и недостоверных подписей при пороге в 10%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. На этом основании ей отказали в регистрации и сообщили об иных нарушениях в документах.
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