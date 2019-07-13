Политика
Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и БулыкинуLenta.ru вчера в 16:13
Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Актеру Соколову и футболисту Булыкину могут отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму
Комсомольская правдавчера в 14:58
Названа причина вероятного отказа в регистрации провластным кандидатам в 43-м округе
Московский Комсомолецвчера в 14:45
Актеру Соколову и футболисту Булыкину отказали в регистрации на выборах в Москве
Росбалтвчера в 15:29
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Общество
Календарь от «Вечерки»: 14 июля - Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки
Обновлено вчера в 22:29
Общество
В Турции признали повторное использование еды для шведского стола
Турецкие отели выставляют для повторного использования на шведском столе продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка
«Инфинити» собрали «Inti» из синглов и новых песен
Три песни из "Inti" - "Трек", "Не отпускает" и "Ты просто космос" - музыканты уже успели выпустить в прошлом году в виде синглов.
Обновлено в 00:31
Экономика
Россия продолжает оставаться мировым лидером по экспорту пшеницы
За прошлый год из страны вывезено на продажу 43,3 миллиона тонн зерна, в том числе, экспорт пшеницы составил 35,2 миллиона тонн.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Дочь Александра Белявского опровергла версию о самоубийстве отца
Дочь актера Александра Белявского Надежда в студии программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1» заявила, что не верит в самоубийство своего отца.
Обновлено вчера в 07:52
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Путешествия
И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге
На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились за город, поближе к водоемам, где можно поплавать.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США
Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском лидере.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие
Для праздничного вечера Бордовских выбрала блестящее мини-платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Обновлено вчера в 12:50
Наука
«Гормон голода» улучшает память
Гормон грелин, который кишечник синтезирует в предвкушении еды, действует на память через кишечное ответвление блуждающего нерва.
Обновлено вчера в 01:11
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в РФ
Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено вчера в 10:12
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Конюхов планирует поднять со дна моря и захоронить в России останки адмирала Макарова
Обновлено в 00:08
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 16:23
Космос
NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Наука
Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено 12 июля в 03:48
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью
Актриса опубликовала в Instagram черно-белый коллаж, на котором сравнила собственное фото в молодости и снимок наследницы.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху
После съемок Юлия Ковальчук задумалась о своем отношению к экстриму. Размышлениями певица поделилась в блоге.
Обновлено вчера в 10:58
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22