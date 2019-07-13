Политика
Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и БулыкинуLenta.ru вчера в 16:13
Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.
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с чего всё началось
Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам на выборах в Мосгордуму Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину. В их подписях специалисты комиссии нашли более 10% брака. Кроме того, в регистрации отказано оппозиционеру Сергею Митрохину и всем остальным кандидатам-самовыдвиженцам.ТВ Центрвчера в 14:02
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Названа причина вероятного отказа в регистрации провластным кандидатам в 43-м округе
Московский Комсомолецвчера в 14:45
Актеру Соколову и футболисту Булыкину могут отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму
Комсомольская правдавчера в 14:58
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