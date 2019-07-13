Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам на выборах в Мосгордуму Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину. В их подписях специалисты комиссии нашли более 10% брака. Кроме того, в регистрации отказано оппозиционеру Сергею Митрохину и всем остальным кандидатам-самовыдвиженцам.

с чего всё началось

Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.

Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину

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