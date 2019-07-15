Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму

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