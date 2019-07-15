Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в МосгордумуВедомости 03:21
Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
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Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика
Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями
Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля
Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок
Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Политика
Киев обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Украинские власти обвинили Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны перед проведением выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Общество
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Божена Рынска упала с лестницы и сломала руку
Известная журналистка Божена Рынска недавно упала с лестницы, в результате чего повредила руку.
Обновлено в 11:17
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Общество
Заключенные в Британии смогут получать ключи от камер
Британские заключенные при условии хорошего поведения смогут получать ключи от своих камер.
Обновлено в 03:35
Политика
Китай ждет решения о продаже «Мотор Сич»
Ожидается, что он станет известен после 22 июля.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Обновлено в 08:42
Футбол
Шарлия: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:2). Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Кино
Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети
В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 17—18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов двух стран.
Обновлено в 10:07
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» закроют программу первого тура чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов
Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
Обновлено в 10:34
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Авто
УАЗ «Буханка» получит новый цвет кузова
Обновлено в 08:15
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Авто
АвтоВАЗ обновит вездеход Lada 4x4 Bronto
Внедорожник Lada 4x4 Bronto, отличающаяся от базовой модификации улучшенными внедорожными характеристиками и уровнем комфорта, получит стайлинг-пакет от компании «Авторитетпласт».
Обновлено в 03:21
Кино
Студия Warner осталась недовольна «Хищными птицами»
По информации редактора сайта ScreenRant Стивена М. Колбера, внутри студии Warner зарождается неуверенность относительно фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Обновлено в 07:57