Политика

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в МосгордумуВедомости 03:21

Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
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Кандидаты в Мосгордуму отказались идти на прием в Мосгоризбирком поодиночке

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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
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