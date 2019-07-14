По итогам проверки подписных листов в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му округу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам в воскресенье.

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После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Соболь выдвигалась по 43-му округу, отмечает «Интерфакс».

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