Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссииBFM.ru 05:10
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Соболь выдвигалась по 43-му округу, отмечает «Интерфакс».
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По итогам проверки подписных листов в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му округу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам в воскресенье.Интерфакс05:16
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