Политика
Мосгоризбирком: много подписей забраковали и у провластных кандидатовКоммерсантъ 06:48
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов утверждает, что окружные избирательные комиссии в ходе проверки подписных листов выявили недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и «провластных» кандидатов.
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с чего всё началось
По итогам проверки подписных листов в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му округу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам в воскресенье.Интерфакс05:16
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