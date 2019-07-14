По итогам проверки подписных листов в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му округу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам в воскресенье.

с чего всё началось

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов утверждает, что окружные избирательные комиссии в ходе проверки подписных листов выявили недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и «провластных» кандидатов.

Мосгоризбирком: много подписей забраковали и у провластных кандидатов

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