Энергетика
«Мосэнерго» в I квартале увеличила выработку на 0,3%ТАСС вчера в 08:26
Электростанции "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе - марте 2019 года выработали 19,16 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,3% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Интер РАО» увеличило выработку электроэнергии в I квартале на 1,3%
Rambler News Serviceвчера в 05:06
МОСЭНЕРГО УВЕЛИЧИЛО ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 1 КВ НА 0,3% ДО 19,16 МЛРД КВТ/Ч - КОМПАНИЯ
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