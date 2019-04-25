«Мосэнерго» в I квартале увеличила выработку на 0,3%ТАСС вчера в 08:26

Электростанции "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе - марте 2019 года выработали 19,16 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,3% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мосэнерго» в I квартале увеличила выработку на 0,3%

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