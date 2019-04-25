Экономика
«Мосэнерго» в 1 квартале увеличило выработку электроэнергии на 0,3%Finam.Ru 07:07
Электростанции "Мосэнерго" в январе-марте 2019 года году выработали 19,16 млрд кВтч электроэнергии - на 0,3% больше аналогичного показателя 2018 года (19,11 млрд кВтч).
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