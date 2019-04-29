Экономика
Мосбиржа требует возбудить уголовные дела за хищение зернаТАСС вчера в 15:04
Московская биржа подала заявления о возбуждении уголовных дел после выявления случаев недостачи зерна, предположительно, из-за хищения. Об этом сообщается в пресс-релизе Мосбиржи.
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Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Спорт
Фигуристка Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Трусова ведет подготовку к сезону в образе героини сериала "Игра Престолов" Дейнерис Тарграирен.
Обновлено в 05:37
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военного кабриолета Aurus
В этом году на 9 мая по брусчатке Красной площади поедут российские кабриолеты Aurus. Они приходят на смену кабриолетам ЗИЛ.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Авто
BMW построит собственный завод в России
Концерн BMW планирует подписать контракт с Министерством промышленности и торговли РФ для строительства собственного производства в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Все по-настоящему: Анна Нетребко слилась в страстном поцелуе с мужем
Анна Нетребко в настоящее время находится на гастролях в Баден-Бадене, где вместе со стоим супругом Юсифом Эйвазовым и солистами Большого Театра Агундой Кулаевой, Николаем Казанским и Ильей Селивановым представляет программу из русской оперной классики.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Вопреки требованиям фолловеров, Зара не стала говорить об отношении к скандалу вокруг голоса и рассказала только о том, как прошло мероприятие.
Обновлено в 06:20
Политика
ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:55
Политика
Гуайдо призвал военнослужащих выйти на улицы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране.
Обновлено в 06:16
Авто
Новый Land Rover Defender вышел на финальные тесты
Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено в 04:02
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Общество
В Саратове с общежития сняли плакат с изображением фашистов
Обновлено в 04:52
Происшествия
Мощный пожар охватил половину рынка в Пятигорске
В Пятигорске во вторник утром вспыхнул пожар на рынке "Бетта", огнем охвачено уже более 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 03:12
Политика
МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство
Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Культура
Мировые знаменитости осудили призывы бойкотировать «Евровидение-2019»
Мировые знаменитости, среди которых писатель Стивен Фрай, певица Шэрон Осборн и художница Марина Абрамович, высказались против призывов бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 02:54
Происшествия
На проспекте Буденного в Москве обнаружили шарики ртути
Шарики ртути обнаружены на проспекте Буденного в районе дома № 37 на востоке Москвы.
Обновлено в 05:59
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 01:22
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Политика
В России прокомментировали слова военного советника Зеленского
Судя по словам военного советника нового главы государства, в Киеве не задумываются о мире, как ранее заявлял Зеленский.
Обновлено в 04:19
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Общество
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Общество
На станцию Шиес прибыли сотрудники ОМОНа
Обновлено в 02:42
Космос
Космический зонт может остудить Землю
Обновлено в 03:57
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14