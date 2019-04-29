Экономика

Мосбиржа требует возбудить уголовные дела за хищение зернаТАСС вчера в 15:04

Московская биржа подала заявления о возбуждении уголовных дел после выявления случаев недостачи зерна, предположительно, из-за хищения. Об этом сообщается в пресс-релизе Мосбиржи.
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