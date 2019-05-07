Экономика
Мосбиржа снизила объем торгов в апреле на 4,6%ТАСС 12:09
Согласно информации торговой площадки, объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в апреле увеличился на 0,9% и достиг 3 163,2 млрд рублей. На срочном рынке объем торгов составил 6,3 трлн рублей, в апреле 2018 года - 8,2 трлн рублей в апреле 2018 года.
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