Экономика
Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона»ТАСС 10:53
Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки. Отмечается, что решение было принято "в связи с поступившим от организации требованием о выкупе ценных бумаг".
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