Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»Коммерсантъ 11:16

Московская биржа объявила о приостановке торгов обыкновенными акциями банка «Возрождение» с 29 апреля. В сообщении биржи говорится, что соответствующее решение принято в связи с требованием банка ВТБ о принудительном выкупе обыкновенных акций банка у миноритариев.

Общество Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.

Экономика Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.

Авто Автомобили Lada начали продавать в Монголии В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.

Политика МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Шоу-бизнес Певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт На днях МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, певица направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен".

Общество Путин поддержал появление парка вместо судебного квартала в Петербурге Путин весь день 23 апреля посвятил Санкт-Петербургу. Президент посетил суворовское училище и завод «Северная верфь».

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Армия и оружие В ЦВО создали авиагруппировку для борьбы с лесными пожарами В ЦВО создана авиагруппировка для ликвидации природных пожаров в Сибири, Поволжье и на Урале.

Шоу-бизнес Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.

Политика Кравчук призвал Зеленского снять блокаду с Крыма Кравчук стал первым из всех избранных лидеров Незалежной, кто заговорил о неэффективности перекрытия Киевом еще в конце весны 2014 г. как наказания крымчан Северо-Крымского канала, прекращения электроснабжения и торговли с полуостровом.

Экономика Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.

Армия и оружие «Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.

Армия и оружие Россия против США подготовит «тихих охотников» Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 «Ясень».

Здоровье В России предложили отказаться от бесплатных абортов Участники мероприятия предложили также внести в перечень критериев для оценки эффективности работы органов региональной власти показатель снижения числа абортов.

Экономика Жители России начали массово избавляться от дач Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

Футбол «Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии "Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".

Технологии «Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10% Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».

Кино Эмилия Кларк прокомментировала финал 2 серии 8 сезона «Игры престолов» Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», прокомментировала одну из самых ярких сцен 2 серии 8 сезона с участием ее героини.

Шоу-бизнес Больной раком Александр Беляев с трудом говорит У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.

Происшествия Землетрясение произошло в Тибете В Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает китайский сейсмологический центр.