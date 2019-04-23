Экономика
Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»Коммерсантъ 11:16
Московская биржа объявила о приостановке торгов обыкновенными акциями банка «Возрождение» с 29 апреля. В сообщении биржи говорится, что соответствующее решение принято в связи с требованием банка ВТБ о принудительном выкупе обыкновенных акций банка у миноритариев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Политика
Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию
Обновлено в 17:40
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Экономика
Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае
ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено в 17:25
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт
На днях МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, певица направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен".
Обновлено в 06:56
Общество
Путин поддержал появление парка вместо судебного квартала в Петербурге
Путин весь день 23 апреля посвятил Санкт-Петербургу. Президент посетил суворовское училище и завод «Северная верфь».
Обновлено в 12:29
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
В ЦВО создали авиагруппировку для борьбы с лесными пожарами
В ЦВО создана авиагруппировка для ликвидации природных пожаров в Сибири, Поволжье и на Урале.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем
Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.
Обновлено в 19:00
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Политика
Кравчук призвал Зеленского снять блокаду с Крыма
Кравчук стал первым из всех избранных лидеров Незалежной, кто заговорил о неэффективности перекрытия Киевом еще в конце весны 2014 г. как наказания крымчан Северо-Крымского канала, прекращения электроснабжения и торговли с полуостровом.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
Россия против США подготовит «тихих охотников»
Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 «Ясень».
Обновлено в 17:18
Здоровье
В России предложили отказаться от бесплатных абортов
Участники мероприятия предложили также внести в перечень критериев для оценки эффективности работы органов региональной власти показатель снижения числа абортов.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в Турции
Обновлено в 17:34
Космос
Вторжение близко: пришельцы с Нибиру высадились в знаменитой «Лунной долине»
Вторжение близко: пришельцы с Нибиру высадились в знаменитой «Лунной долине»
Обновлено в 11:36
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Технологии
«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%
Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
Обновлено в 06:56
Кино
Эмилия Кларк прокомментировала финал 2 серии 8 сезона «Игры престолов»
Эмилия Кларк, играющая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», прокомментировала одну из самых ярких сцен 2 серии 8 сезона с участием ее героини.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Землетрясение произошло в Тибете
В Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает китайский сейсмологический центр.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Гормост опроверг сообщения о подтоплении Лефортовского тоннеля
Информация о подтоплении Лефортовского тоннеля не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГБУ "Гормост".
Обновлено в 09:06