Экономика
Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»Коммерсантъ вчера в 11:16
Московская биржа объявила о приостановке торгов обыкновенными акциями банка «Возрождение» с 29 апреля. В сообщении биржи говорится, что соответствующее решение принято в связи с требованием банка ВТБ о принудительном выкупе обыкновенных акций банка у миноритариев.
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Мосбиржа приостановит с 29 апреля торги обыкновенными акциями банка «Возрождение»
Банки.рувчера в 14:08
МОСБИРЖА ОБЪЯВИЛА О ПРИОСТАНОВКЕ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ БАНКА ВОЗРОЖДЕНИЕ С 29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
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