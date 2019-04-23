Экономика

Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»Finam.Ru вчера в 11:01

Московская Биржа с 29 апреля 2019 года приостанавливает торги обыкновенными акциями банка "Возрождение", об этом сообщила торговая площадка.
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Мосбиржа приостановит с 29 апреля торги обыкновенными акциями банка «Возрождение»

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Московская биржа приостановит торги акциями «Возрождения»

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