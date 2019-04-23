Экономика
Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»Finam.Ru вчера в 11:01
Московская Биржа с 29 апреля 2019 года приостанавливает торги обыкновенными акциями банка "Возрождение", об этом сообщила торговая площадка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мосбиржа приостановит с 29 апреля торги обыкновенными акциями банка «Возрождение»
Банки.рувчера в 14:08
МОСБИРЖА ОБЪЯВИЛА О ПРИОСТАНОВКЕ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ БАНКА ВОЗРОЖДЕНИЕ С 29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Financial Oneвчера в 10:31
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Общество
В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации
Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.
Обновлено в 01:57
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала стройную фигуру и татуировки
17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поделилась в соцсетях кадрами из Индии, где она отдыхала вместе с матерью Поклонники взахлеб принялись нахваливать модельную внешность девушки, порадовавшую их фотографией в черном купальнике с глубоким вырезом.
Обновлено в 05:50
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!»
Вратарь московского ФК ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в музыкальном видео группы «Руки Вверх!».
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Политика
Память жертв геноцида армян почтут во Владимире
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо
Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
На Донбассе убит 55-летний боевик «Айдара»
23 апреля на Донбассе был убит 55-летний боевик карательного батальона «Айдар».
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Москва призывает НАТО прекратить военную активность у границ РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что Российская Федерация негативно относится к усилению активности Североатлантического Альянса в Черноморском регионе и внимательно следит за военным планированием НАТО.
Обновлено в 06:14
Общество
Бастрыкин объяснил создание «мема» с лупой и ноутбуком
Глава Следственного комитета ( СК) России Александр Бастрыкин объяснил, почему рассматривал экран ноутбука через лупу.
Обновлено в 06:29
Театры
Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»
Обновлено в 06:02
Политика
Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США
России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 05:50
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
На фоне слухов о разводе Алсу коротко подстриглась
Обновлено в 00:39
Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Наука
Дома на Луне будут строить из искусственно выращенных ракушек – Учёные
Чтоб создать такие искусственно выращенные ракушки команда учёных и биологов из Рочестерского университета создают чередующиеся тонкие слои кристаллизованного карбонатно-кальциевого цемента и липкого полимера.
Обновлено 22 апреля в 09:38
Политика
Янукович рассчитывает вернуться на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну.
Обновлено в 00:58
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
Обновлено в 05:42
Политика
Россия не изменила отношения к инциденту в Керченском проливе
Ранее в МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 06:19
Общество
Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности
По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Футбол
«Реал» может продать Куртуа по решению Зидана
Мадридский «Реал» может продать вратаря Тибо Куртуа по решению главного тренера Зинедина Зидана. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:57