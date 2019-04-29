Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зернаИнтерфакс 13:51

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел. Как сообщается в пресс-релизе биржи, в этом сезоне существенно вырос риск хранения зерна на элеваторах.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Общество Дмитрия Быкова выписали из больницы Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Общество В Москве запускают социальный тариф мобильной связи Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.

Происшествия В Москве школьник пострадал во время репетиции спектакля Во время репетиции детского спектакля в столичной школе пострадал подросток - в него выстрелили из пистолета "воздушки".

Армия и оружие Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Происшествия В центре Парижа загорелся отель Pullman Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.

Армия и оружие Кабриолет Aurus Senat примет участие в параде Победы В параде примут участие очень много представительниц прекрасного пола из числа военнослужащих.

Кино Фанаты «Игры престолов» поражены неожиданной смертью персонажа Многие фанаты популярного телесериала «Игра престолов» от HBO удивились неожиданной концовкой новой серии заключительного сезона, которая вышла сегодня утром по московскому времени.

Политика Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.

Экономика ЦБ рассказал о реальном размере активов страховщиков-банкротов По данным ЦБ, недостача активов страховщиков, которые позже были признаны банкротами, составила 2,49 млрд рублей.

Шоу-бизнес Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.

Общество В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.

Шоу-бизнес В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.

Происшествия Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса» Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.

Музыка В Краснодаре объяснили исполнение школьниками «Владимирского централа» Песня Михаила Круга «Владимирский централ» была исполнена на уроке музыки в краснодарской школе в рамках ознакомления учащихся с темой французского и русского шансона, учитель получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.

Энергетика В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию Ранее Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти.

Энергетика «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» "Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.

Шоу-бизнес Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.