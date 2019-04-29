Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зернаИнтерфакс 13:51
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел. Как сообщается в пресс-релизе биржи, в этом сезоне существенно вырос риск хранения зерна на элеваторах.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Москве школьник пострадал во время репетиции спектакля
Во время репетиции детского спектакля в столичной школе пострадал подросток - в него выстрелили из пистолета "воздушки".
Обновлено в 07:44
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В центре Парижа загорелся отель Pullman
Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Кабриолет Aurus Senat примет участие в параде Победы
В параде примут участие очень много представительниц прекрасного пола из числа военнослужащих.
Обновлено в 15:30
Кино
Фанаты «Игры престолов» поражены неожиданной смертью персонажа
Многие фанаты популярного телесериала «Игра престолов» от HBO удивились неожиданной концовкой новой серии заключительного сезона, которая вышла сегодня утром по московскому времени.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Ирины Сенотовой ухудшилось
Обновлено в 11:11
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Экономика
ЦБ рассказал о реальном размере активов страховщиков-банкротов
По данным ЦБ, недостача активов страховщиков, которые позже были признаны банкротами, составила 2,49 млрд рублей.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Дочь Алсу выиграла детский «Голос» перед днем рождения
Обновлено в 10:15
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Смарт-динамик Samsung Galaxy Home Mini замечен на сайте регулятора
В августе прошлого года южнокорейский гигант Samsung представил смарт-динамик Galaxy Home.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.
Обновлено в 04:03
Общество
В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб
Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Музыка
В Краснодаре объяснили исполнение школьниками «Владимирского централа»
Песня Михаила Круга «Владимирский централ» была исполнена на уроке музыки в краснодарской школе в рамках ознакомления учащихся с темой французского и русского шансона, учитель получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 13:11
Энергетика
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию
Ранее Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти.
Обновлено в 15:30
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19