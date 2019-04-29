Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зернаИнтерфакс 13:51
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел. Как сообщается в пресс-релизе биржи, в этом сезоне существенно вырос риск хранения зерна на элеваторах.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Обновлено в 12:17
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
ЖКХ
Названы районы Петербурга, где хуже всего убирают
На некачественную уборку жаловались жители Калининского, Выборгского, Центрального, Невского и Петроградского районов.
Обновлено в 14:12
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Общество
Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено в 09:37
Космос
Армения получит доступ к данным российских спутников
Армянская компания в области использования результатов космической деятельности «Геокосмос» получит доступ к данным российских космических спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Обновлено в 09:28
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают годовщину свадьбы
Королевский эксперт Омид Скоби отмечает, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят восьмую годовщину свадьбы в кругу семьи.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день
По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
Обновлено в 10:55
Кино
Фанаты «Игры престолов» пожаловались на кромешную тьму в третьей серии
В третьем эпизоде «Игры престолов» все главные персонажи, наконец-таки, собрались вместе, чтобы дать отпор предводителю армии мертвецов.
Обновлено в 09:45
Общество
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Виктория Боня перечислила правила красивой девушки
Обновлено в 16:00
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой
Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.
Обновлено в 14:30
Космос
NASA готовится к столкновению Земли с астероидом
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) задумались о необходимости составления плана по спасению Земли в случае возникновения угрозы столкновения с крупным астероидом.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине
В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено в 12:19
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Футбол
Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи
Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Политика
Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 15:33
Общество
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году
Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24