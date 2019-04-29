Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зернаИнтерфакс 13:51

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел. Как сообщается в пресс-релизе биржи, в этом сезоне существенно вырос риск хранения зерна на элеваторах.
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Московская биржа потребовала завести уголовные дела из-за пропажи зерна

Ведомости15:04

Мосбиржа требует возбудить уголовные дела за хищение зерна

ТАСС15:04

Мосбиржа потребовала уголовных дел из-за недостачи зерна

Московский Комсомолец14:11

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Росбалт14:33

Московская биржа обнаружила пропажу зерна на элеваторах

ФедералПресс17:20

Московская биржа потребовала возбудить уголовные дела из-за пропажи зерна

РБК14:45

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

Интерфакс13:51
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