Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зернаИнтерфакс 13:51
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел. Как сообщается в пресс-релизе биржи, в этом сезоне существенно вырос риск хранения зерна на элеваторах.
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Общество
В США бюст римского императора Дидия Юлиана продали за $4,8 миллиона
Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Christie's за 4,815 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 18:00
Футбол
Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе.
Обновлено в 19:00
Общество
Главный диетолог Москвы рассказала, как правильно мариновать шашлык
Главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова рассказала, как правильно замариновать шашлык для приготовления блюда на майских праздниках.
Обновлено в 13:42
Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 15:33
Экономика
Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетности
Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google.
Обновлено в 17:15
Авто
Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети
На рендерах представлен революционный дизайн спорткаров Alfa Romeo, в котором также есть отсылки к ретро-мотивам.
Обновлено в 15:47
Политика
В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено в 07:37
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
Обновлено в 18:26
Общество
В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб
Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.
Обновлено в 13:34
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Общество
Среднемесячная зарплата директора читинского зоопарка составила 165,6 тысяч рублей
Немногим меньше в месяц зарабатывает директор театра песни и танца «Забайкалье» Наталья Уланова, ее среднемесячный доход составил 128,7 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой
Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Здоровье
Представлен план спасения медицины в Мурманской области
Дополнительное финансирование по реализации антикризисного плана в здравоохранении Мурманской области составит более 180 миллионов рублей.
Обновлено в 05:50
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Музыка
Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу
Сын известного музыканта Родион Газманов признался «Ридусу», что когда он стал делать первые шаги на российской сцене под фамилией знаменитого отцы Олега Газманова, неоднократно сталкивался с критикой.
Обновлено в 11:02
Игры
В мае подписчиков Xbox Live Gold ждёт тихий месяц с Earth Defense Force
Marooners (Xbox One) — с 1 по 31 мая The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (Xbox One) — с 16 мая по 15 июня Earth Defense Force: Insect Armageddon (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 мая Comic Jumper (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 31 мая Sony представит майскую подборку PS Plus послезавтра, 1 мая.
Обновлено в 15:13
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Экономика
Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:44
Наука
На юге Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
Древнейший след от ноги человека был найден на месте высохшего озера Осорно, находящегося в Чили.
Обновлено вчера в 03:02
Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01