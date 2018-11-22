Экономика
Китайские инвесторы по мере ознакомления с реалиями и преимуществами России вскоре придут на российский фондовый рынок и будут все более активно вкладывать капитал в российские ценные бумаги.
ТАССвчера в 21:05
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Экономика
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии
Госдума приняла правительственный закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 03:43
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год
Базовый прогноз Минэкономразвития России предусматривает рост ВВП по итогам 2018 г. на 1,8%, в 2019 г. – 1,3%, в 2020 г. – 2%.
Обновлено в 03:23
Финансы
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов четверга
Доллар США немного снижается, евро растет на Московской бирже в четверг утром, рубль почти не меняется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС
Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.
Обновлено в 03:43
Экономика
«Злостных неплательщиков» за ЖКХ в России стало больше на 20%
Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что в третьем квартале 2018 года количество потенциальных банкротов среди граждан России достигло 3,6 млн.
Обновлено в 03:40
Экономика
Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов 2018 года
Издание Forbes ответило на вопрос, может ли наемный управленец в нашей стране стать миллиардером и составило рейтинг директоров-капиталистов.
Обновлено в 03:29
Экономика
В 2019 году социально значимые продукты подорожают на 4-11%
В 2019 году социально значимые товары подорожают на 4–11%. Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре.
Обновлено в 03:45
Экономика
Выжившие. Какие компании избежали падения при обрушении рынка
Barclays Capital включил Alexion Pharmaceuticals в список топ-34 наиболее предпочитаемых компаний; банк советует покупать акции производителя лекарств.
Обновлено в 00:29
Экономика
Верховный суд отклонил надзорную жалобу НМТП по спору с ФАС
Верховный суд (ВС) России отклонил надзорную жалобу «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) на определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 02:41
Экономика
Эмиссия карт «Мир» превысила 48 млн
Эмиссия карт "Мир" на текущий момент превысила 48 млн, или 17% от общего объема эмиссии, а доля операций по картам достигла 13%.
Обновлено в 03:32
Экономика
Против Goldman Sachs подали иск в связи со скандалом с 1MDB
Фонды обвиняют банк в том, что он сыграл "центральную роль" в международном коррупционном скандале вокруг малайзийского инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).
Обновлено в 03:37
Экономика
Тарифы на услуги связи в 2019 году могут вырасти более чем на 10%
Рост тарифов на услуги связи в 2019 году может не ограничиться десятью процентами. В этом уверены представители отрасли.
Обновлено в 03:04
Экономика
Аграрии потеряли более 7 миллиардов рублей из-за плохой погоды
Ущерб российских сельхозпредприятий от неблагоприятных погодных условий в 2018 году составил 7,3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.
Обновлено в 03:07
Экономика
Россияне cмогут узнать кредитные истории на портале «Госуслуги»
Центробанк в ответ пришлет в личный кабинет информацию по организациям, в которых хранится кредитная история, их название, адрес и телефон.
Обновлено в 03:46
Экономика
Рогозин пожаловался на устаревшее оборудование Роскосмоса
Обновлено в 03:27