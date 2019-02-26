Экономика

Мосбиржа ограничила торги подорожавшими в 75 раз акциями компании ОКСРБК 04:15

Московская биржа наложила ограничения на торги ценными бумагами компании «Объединенные кредитные системы» (ОКС), которые за февраль подорожали в 75 раз. Это следует из сообщения биржи. Ограничения касаются режима основных торгов с расчетами через два дня.
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с чего всё началось
Московская биржа объявила
 о приостановке торгов акциями ПАО «Объединенные кредитные системы» (ОКС) в режиме основных торгов Т+ из-за нестабильности цен на бумаги компании.
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Kazanfirst.ru24 февраля в 03:03
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