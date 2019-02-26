Экономика
Мосбиржа ограничила торги акциями ОКС после их резкого ростаКоммерсантъ 04:46
Напомним, до 6 февраля объем торгов акциями ОКС на Московской бирже не превышал нескольких тысяч рублей в день. 7 февраля биржевая цена акций малоизвестной компании взлетела на 35%, а с 8 февраля фиксируется ежедневный рост бумаг на 40% (максимальное дневное отклонение по правилам биржи).
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с чего всё началось
Московская биржа объявила о приостановке торгов акциями ПАО «Объединенные кредитные системы» (ОКС) в режиме основных торгов Т+ из-за нестабильности цен на бумаги компании.Ведомости03:37
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Компания фонда РЖД обогнала по стоимости «Яндекс» и алмазную монополию
Kazanfirst.ru24 февраля в 03:03
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Общество
Режим КТО объявлен на части территории Нальчика
Как уточняет «РИА Новости», режим контртеррористической операции (КТО) введен на части территории города, ограниченной улицами Первая линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская и руслом реки Нальчик от Пролетарской до Ленинградской.
Обновлено в 20:44
Происшествия
Военный самолет разбился на Кубе
Обновлено в 15:44
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На Украине нашли замену отказавшейся от участия в Евровидении группе
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Знаменитый голливудский актер, обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо на своих страницах в социальных сетях Facebook и Twitter обратился к неравнодушным людям с просьбой подписать петицию об освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
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Происшествия
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Политика
Небензя назвал Гуаидо самозванцем с улицы
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо является «самозванцем с улицы», которого признали США и европейские страны.
Обновлено в 19:57
Происшествия
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В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Политика
Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим
"Украинское направление является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", — отметил Новак.
Обновлено в 17:57
Происшествия
В горах Сербии спасли трёх заблудившихся россиян
На юге Сербии спасли трёх граждан России, которые заблудились на горе Копаоник, они не пострадали.
Обновлено в 18:00
Политика
WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию
По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
Обновлено в 15:32
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых
Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Спортсмены останутся под арестом до 8 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России
— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено в 08:47
Политика
Палата представителей США проголосовала за отмену режима ЧП
Палата представителей США проголосовала за принятие резолюции об отмене режима ЧП, который был введен американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено в 18:53
Политика
Адвокат назвал срок возможного вынесения приговора Бутиной
26 февраля в США состоялось судебное заседание, в ходе которого было принято решение не назначать дату вынесения приговора россиянке по просьбе следствия.
Обновлено в 16:03
Общество
Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS
Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено в 17:28
Общество
Козырный вуз: в России могут разрешить высшее самообразование
В России могут узаконить высшее самообразование.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск
Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Технологии
Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»
Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов.
Обновлено в 20:02
Происшествия
Таможенники выявили контрабанду ценных пород леса из России в Китай
"Контрабанду около 15 тысяч кубометров ценных пород леса на сумму около 700 миллионов рублей выявили дальневосточные таможенники совместно с пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю", - отмечает ведомство.
Обновлено в 10:28
Экономика
Медведев поручил разработать меры по повышению доходов россиян
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил главам регионов изучить структуру доходов населения и на основе анализа предложить варианты их повышения.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Авто
В России вернут программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Обновлено вчера в 08:51
Экономика
Российские пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
Законопроект о начислении социальных выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума одобрен правительством РФ.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Первый серийный самолет МС-21 оборудуют отечественным двигателем
Российский среднемагистральный самолет МС-21, первый из серии, оборудуют отечественным двигателем ПД-14, заявил 26 февраля вице-премьер Юрий Борисов после визита в Иркутский авиационный завод.
Обновлено в 09:20
Авто
Назван топ-5 автомобилей, которые ржавеют через три года после покупки
Обновлено вчера в 07:53
Интернет
WhatsApp ввел ограничения для борьбы с распространением паники
Американская компания WhatsApp, создавшая одноименный мессенджер, ввела ограничения в работу программы для борьбы с распространением панических слухов.
Обновлено в 12:47