Экономика
РИА НовостиМосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
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Илья Рощупкин: «Облигации федерального займа гарантируют доход при низком уровне риска»
Радио Business FM Челябинсквчера в 03:18
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Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКС
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Матч ТВ 11:36
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Мобильная Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android 25 сентября
Компания Nintendo анонсировала, что её новая мобильная игра Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android уже 25 сентября 2019 года.
Игромания.ру 03:44
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Любимов пригласил Медведева осмотреть новую БСМП
Губернатор Николай Любимов пригласил главу правительства Дмитрия Медведева осмотреть новую больницу скорой помощи.
Рязанский городской сайт 07:43
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Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13
Происшествия
Двое экс-полицейских предстанут перед судом за фиктивную постановку на учет 64 тыс. иностранцев в ТиНАО
Материалы в отношении одного из соучастников выделены в отдельное производство и в ближайшее время будут рассмотрены в особом порядке, поскольку он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием.
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В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
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Происшествия
Красноярская полиция нашла родных экипажа пропавшего 65 лет назад Ан-2
Российская газета 08:02
Политика
США утвердили соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане
Вслед за РФ, Канадой и ЕС Соглашение о рыбном промысле в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана ратифицировали США.
Poplawok.ru 10:50
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Сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду
Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение, а также заблокировали систему сенсорных кнопок для голосования.
Газета.Ru 08:24
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Два ребенка в Дагестане погибли от удара током
По словам собеседника агентства, дети играли в частном доме, в какой-то момент оба получили удары током, от которых скончались.
Известия 11:22
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Энергетика
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Авто
Hyundai оснастит новые модели электросамокатом
Коммерсантъ 12:10
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Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в сериале «Первые леди»
Оскароносная актриса Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в политическом сериале «Первые леди».
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Происшествия
Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ
Как отмечают эксперты, 40% женщин, инфицированных ВИЧ, узнают о диагнозе во время беременности, при этом именно беременные «наиболее склонны к поддержке идей ВИЧ-отрицателей, призывающих игнорировать проблему».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Здоровье
Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении
Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.
РБК 08:05
Политика
Зеленский рассказал о «взятии Дюнкерка» украинскими казаками
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В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
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Пьяный виновник ДТП угнал эвакуатор, угрожая водителю пистолетом
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Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
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В Москве госпитализирован певец Юлиан
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Средний возраст автовладельцев в России составил 37 лет
Как выяснилось, средний возраст автовладельца в России составил 37 лет.
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В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.
Газета.Ru 11:55
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Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Здоровье
Медики назвали полезные свойства кабачков для организма
Московский Комсомолец 07:53