Экономика
РИА НовостиМосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
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Илья Рощупкин: «Облигации федерального займа гарантируют доход при низком уровне риска»
Радио Business FM Челябинсквчера в 03:18
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Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны общей стоимостью 3,29 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.
РИА Новости 16:18
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Екатерины Климовой
Звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова почти 11 лет прожила в гражданском браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, у пары растет дочь Аглая.
StarHit.ru 16:00
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Экономика
Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики
Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
ТАСС 13:12
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Общество
Сильный дождь подтопил во Владивостоке дороги и здания
В низинах вода подтопила подъезды жилых домов и офисных зданий.
Интерфакс - Россия вчера в 20:07
Общество
Роструд: В резюме появится новая графа
Замглавы Роструда Денис Васильев заявил «Российской газете», что на портале «Работа в России» в резюме соискателей появится новая графа – «участие в волонтерских программах».
Московский Комсомолец 01:56
Политика
В Конгрессе США потребовали от Трампа ввести санкции против Турции
Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призвал президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за покупки российской ракетно-зенитной системы С-400.
Rambler News Service 14:31
Игры
Ролевой экшен Pagan Online в антураже славянской мифологии вышел в Steam и Wargaming.net
Компания Wargaming и студия Mad Head Games объявили о выходе ролевого экшена Pagan Online в Steam и Wargaming.net.
3DNews 15:10
Политика
Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Вестник Кавказа 17:10
Политика
Guardian: Трамп поссорился с другими лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами G7 на саммите в Биаррице, поскольку настаивал на возвращении России в группу, сообщает Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Daily Storm 25 августа в 22:46
Здоровье
Решение Беглова повысить зарплаты врачам решит проблему здравоохранения в Петербурге
Врио губернатора решает наиболее актуальную для города проблему здравоохранения.
Политическая Экспертиза 13:02
Общество
В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.
Газета.Ru 11:55
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Здоровье
Главный педиатр столицы призвал не мазать солнечные ожоги сметаной
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки ранее рассказал, что перед выходом на солнце не стоит есть много моркови, сельдерея, укропа и лайма из-за содержания в них фурокумарина, который делает кожу более чувствительной к солнечным лучам, повышая риск получения ожога.
Москва 24 07:57
Общество
Уровень Амура у Хабаровска превысил критическую отметку на 27 см
По последним расчетам, гребень паводка на Амуре у Хабаровска достигнет отметки 640-650 см к концу августа- началу сентября, после чего уровень реки на этом участке начнет снижаться.
Байкал24 01:50
Политика
Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Белого дома будет заниматься возвращением России в G7.
Газета.Ru 19:58
Общество
Беглов поручил благоустроить заброшенный парк Авиаторов
Народные новости 11:44
Здоровье
Ученые рассказали о «беззащитности» мужчин перед раком груди
Американские ученые считают, что рак молочной железы представляет опасность не только для женщин, но и для мужчин.
iReactor 17:49
Политика
Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах»
«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:32