Экономика
РИА НовостиМосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов
Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
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Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу отдал на развитие авиации
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС) угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
Вести.Ru 09:54
Политика
Самолет МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 стартовал 27 августа в подмосковном Жуковском Российский ближне - и среднемагистральный самолет нового поколения МС-21-300 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 08:58
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Политика
Ливан попросил Россию успокоить Израиль
Россия, отметил Харири, может «использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном».
REGNUM 08:24
Политика
В российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе
В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, которому, по его собственным словам, якобы отказали в выдаче визы РФ.
RT на русском 05:13
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Здоровье
Родители рассказали об отравлении детей в санатории под Златоустом
В Челябинской области родители рассказали об отравлении детей в санатории.
Новый День 09:51
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Футбол
Экс-футболист Савин признался, что участвовал в договорном матче
RT на русском 08:06
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Музыка
Названы имена победителей MTV Music Awards 2019
Названы имена победителей премии MTV Music Awards 2019, церемония вручения которой прошла сегодня, 27 августа в спорткомплексе «Пруденшал-сентер» (Ньюарк, штат США Нью-Джерси).
REGNUM 01:59
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов.
РИА Новости 09:40
Здоровье
Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов
Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поводу массового увольнения хирургов из больницы Нижнего Тагила.
Екатеринбург-ТВ вчера в 08:27
Кино
Россияне увидят фильм «Ленин. Неизбежность» 31 октября
Помимо Бондарчука и Миронова, роли в фильме достались Максиму Матвееву, Александру Балуеву, Дарье Екамасовой, Виктории Исаковой и Паулине Андреевой.
Аргументы и Факты 09:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Здоровье
В Воронеже провели уникальную операцию младенцу с пороком сердца
Воронежские врачи впервые в истории региона провели операцию семимесячному ребенку с редким врожденным пороком сердца.
МОЁ! Оnline Воронеж 08:03
Наука
Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
МедиаПоток вчера в 13:24
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Происшествия
В Петербурге спасли женщину, упавшую на пути в метро
Российская газета 07:22
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Общество
Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ
Напомним, грудное кормление ребенка матерью с ВИЧ является одним из способов передачи вируса.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
ФБК нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей
Фонд борьбы с коррупцией нашел у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на общую сумму 540 миллионов рублей.
Эхо Москвы 10:00
Армия и оружие
Серийное производство беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года
Первый полет "Охотника", масса которого составляет 20 тонн, производства ОКБ "Сухого" состоялся 7 августа.
РИА Новости 03:27