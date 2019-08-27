Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
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Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

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